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Путин заявил, что РФ и Египет продолжат восстанавливать авиасообщение
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Путин заявил, что РФ и Египет продолжат восстанавливать авиасообщение 

ТАСС 13 часов назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Египет продолжат работу по восстановлению авиасообщения.
"Сегодня возобновляется регулярное авиасообщение между столицами наших стран [Москвой и Каиром], — отметил он на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, в том числе послом Египта в РФ. — Работа по восстановлению других маршрутов будет продолжена".
Путин добавил, что поддерживает постоянный диалог с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, в том числе по актуальным международным и региональным проблемам, по которым позиции двух стран близки или полностью совпадают. Российский лидер напомнил, что он уже тепло поздравил ас-Сиси с убедительной победой на недавних выборах президента Египта.
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