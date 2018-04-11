Путин заявил, что РФ и Египет продолжат восстанавливать авиасообщение

"Сегодня возобновляется регулярное авиасообщение между столицами наших стран [Москвой и Каиром ], — отметил он на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, в том числе послом Египта в РФ. — Работа по восстановлению других маршрутов будет продолжена".

Путин добавил, что поддерживает постоянный диалог с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, в том числе по актуальным международным и региональным проблемам, по которым позиции двух стран близки или полностью совпадают. Российский лидер напомнил, что он уже тепло поздравил ас-Сиси с убедительной победой на недавних выборах президента Египта.