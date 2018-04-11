Россия и Египет продолжат работу над полным восстановлением авиасообщения 

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии приема верительных грамот у 17 послов иностранных государств, заявил, что после возобновления авиасообщения между Москвой и Каиром, стороны продолжат работу по восстановлению других маршрутов. Трансляцию вел телеканал «Россия-24».
«Отмечу, что сегодня возобновляется и регулярное авиасообщение между столицами наших стан. Работа по восстановлению других маршрутов будет продолжена», — сказал Путин.
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено после террористического акта 31 октября 2015 года, когда самолет российской авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение на севере Синайского полуострова, выполняя рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 224 человека, все они погибли.
13 марта «Аэрофлот» сообщил о возобновлении регулярных рейсов по маршруту Москва — Каир — Москва с 11 апреля, позже о возобновлении авиасообщения заявила египетская Egypt Air.