Россиянин Громадский занял седьмое место на юношеском ЧМ по четырёхборью

Юношеский чемпионат мира по современному четырёхборью (фехтование, плавание, бег, стрельба), который прошёл в Португалии , завершился триумфом спортсменов из Египта

Представители африканской страны заняли весь пьедестал почёта — победа досталась Ахмеду Эльгенди, который опередил Моханада Шабана и Альелдина Севилама. Россиянин Егор Громадский занял 7-е место, а Егор Никонов стал 29-м.

Современное четырёхборье. Кальдаш да Райна, Португалия. Юноши

1. Ахмед Эльгенди (Египет) — 1182

2. Моханад Шабан (Египет) — 1155

3. Альелдин Севилам (Египет) — 1150…

29. Егор Никонов (Россия) — 1066.