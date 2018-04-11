Россиянин Громадский занял седьмое место на юношеском ЧМ по четырёхборью 

Юношеский чемпионат мира по современному четырёхборью (фехтование, плавание, бег, стрельба), который прошёл в Португалии, завершился триумфом спортсменов из Египта.
Представители африканской страны заняли весь пьедестал почёта — победа досталась Ахмеду Эльгенди, который опередил Моханада Шабана и Альелдина Севилама. Россиянин Егор Громадский занял 7-е место, а Егор Никонов стал 29-м.
Современное четырёхборье. Кальдаш да Райна, Португалия. Юноши
1. Ахмед Эльгенди (Египет) — 1182
2. Моханад Шабан (Египет) — 1155
3. Альелдин Севилам (Египет) — 1150…
7. Егор Громадский (Россия) — 1131…
29. Егор Никонов (Россия) — 1066.