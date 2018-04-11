Америка устроит шоу, прежде чем нанесёт удар по Сирии

Египетский ресурс «Эль-Фаджр» сообщает, что бывший начальник военной разведки Египта генерал-майор Наср Салем заявил, что удар по России будет театрализованным. Прежде чем ударить, американцы красноречиво расскажут Москве , что произойдет.

На передаче «Моя ответственность», которая транслируется египетским спутниковым каналом «Сада аль-Балад» в разговоре с Ахмедом Мусой Салем он подчеркнул, что этот ракетный удар США будет значительнее, чем предыдущий, потому что на этот раз есть три флота: американский, британский и французский.

Салем отметил, что цель удара — «политическая». США стремятся доказать, что их нахождение в регионе служит для защиты сирийского народа.