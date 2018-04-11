Генеральный секретарь ООН осудил убийство руандийского миротворца в ЦАР

Сообщается, что в Банги во вторник произошла перестрелка. Столкновение случилось после начала в воскресенье совместной операции миссии ООН и сил безопасности страны по разоружению вооруженных преступных группировок и аресту их членов.

А. Гутерриш выразил свои глубочайшие соболезнования семье погибшего и правительству Руанды и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Генсек заявил, что нападения на миротворцев ООН могут представлять собой военное преступление, и призвал власти ЦАР расследовать их и как можно быстрее привлечь виновных к ответственности. —0—