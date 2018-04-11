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Генеральный секретарь ООН осудил убийство руандийского миротворца в ЦАР
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Генеральный секретарь ООН осудил убийство руандийского миротворца в ЦАР 

ИА Синьхуа 1 час назад
ООН, 11 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник осудил убийство руандийского миротворца и ранение восьми других миротворцев миссии ООН в Центральноафриканской Республике /ЦАР/. Об этом говорится в заявлении его пресс-секретаря.
Сообщается, что в Банги во вторник произошла перестрелка. Столкновение случилось после начала в воскресенье совместной операции миссии ООН и сил безопасности страны по разоружению вооруженных преступных группировок и аресту их членов.
А. Гутерриш выразил свои глубочайшие соболезнования семье погибшего и правительству Руанды и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Генсек заявил, что нападения на миротворцев ООН могут представлять собой военное преступление, и призвал власти ЦАР расследовать их и как можно быстрее привлечь виновных к ответственности. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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