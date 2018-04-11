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Amazon снимет сериал о свергнутом лидере Ливии Муаммаре Каддафи
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Amazon снимет сериал о свергнутом лидере Ливии Муаммаре Каддафи 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Интернет-сервис Amazon планирует снять сериал «Пыльная буря» (Sandstorm) по мотивам биографии бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, сообщает Deadline.
Планируется, что за экранизацию возьмется режиссер триллера «Столкновение» (Clash, 2016) Мохамед Диаб. Сериал, посвященный более чем 40-летнему правлению Каддафи, будет рассчитан не только на западного зрителя, но и на аудиторию на Ближнем Востоке.
В октябре 2011 года боевики так называемого Переходного национального совета казнили ливийского диктатора, полковника Муаммара Каддафи. Так был свергнут режим Ливийской Джамахирии, который Каддафи придумал сам и представлял как «третий путь» между капитализмом и коммунизмом.
Ранее стало известно, что компания Apple снимет телесериал по научно-фантастической трилогии Айзека Азимова «Основание».
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