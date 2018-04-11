Amazon снимет сериал о свергнутом лидере Ливии Муаммаре Каддафи

Планируется, что за экранизацию возьмется режиссер триллера «Столкновение» (Clash, 2016) Мохамед Диаб . Сериал, посвященный более чем 40-летнему правлению Каддафи, будет рассчитан не только на западного зрителя, но и на аудиторию на Ближнем Востоке.

В октябре 2011 года боевики так называемого Переходного национального совета казнили ливийского диктатора, полковника Муаммара Каддафи. Так был свергнут режим Ливийской Джамахирии, который Каддафи придумал сам и представлял как «третий путь» между капитализмом и коммунизмом.