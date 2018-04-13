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В Египте нашли гробницу жены Тутанхамона
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В Египте нашли гробницу жены Тутанхамона 

Мир24 13 апреля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Египетские археологи раскопали вход в предполагаемую гробницу Анхесенамон, супруги знаменитого фараона Тутанхамона, сообщает газета «Вечерняя Москва».
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