Египет и ОАЭ намерены противодействовать вмешательству во внутренние дела арабских государств

Каир , 11 апреля / Синьхуа / — Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во вторник провел в Каире встречу с наследным принцем Абу-Даби ОАЭ / шейхом Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном, стороны обсудили борьбу с терроризмом и другие региональные актуальные проблемы, выразили намерение совместно противодействовать вмешательству во внутренние дела арабских государств. Об этом говорится в заявлении резиденции президента Египта.

В нем отмечается, что две страны прилагают совместные усилия по укреплению контактов и координации между арабскими государствами для противодействия кризисам и вызовам, с которыми столкнулся регион, совместно противодействуют вмешательству некоторых стран во внутренние дела арабских государств.

В заявлении сообщается, что Абдель Фаттах ас-Сиси и шейх Мухаммед бен Заид аль Нахайян обменялись мнениями по борьбе с терроризмом. Стороны единогласно подчеркнули важность борьбы с терроризмом и радикальными идеями. Международное сообщество должно укрепить свою сплоченность, а арабские страны должны укрепить взаимодействие, отрезать террористические группировки от источников финансирования, оружия и новых боевиков.

Остановившись на некоторых региональных актуальных проблемах, Абдель Фаттах ас-Сиси и шейх Мухаммед бен Заид аль Нахайян высказались в поддержку усилий политического урегулирования конфликтов и подчеркнули важность сохранения суверенитета стран региона.

Помимо этого, стороны выразили готовность в дальнейшем содействовать развитию своих отношений во всех областях. —0—