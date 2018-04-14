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Боевики обстреляли южные окраины Дамаска
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Боевики обстреляли южные окраины Дамаска 

Российская Газета 18 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Боевики ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки «ИГИЛ») обстреляли южные окраины Дамаска. По данным местного агентства SANA, минометные снаряды разорвались на площади Эль-Баттыха. В результате атаки были ранены четыре человека, в том числе двое детей.
Как пишет ТАСС, террористы сейчас находятся в лагере для беженцев Ярмук, а также в прилегающих к нему кварталах Хаджр-эль-Асвад и Кадам возле шоссе Дамаск-Амман. Власти Сирии перебросили туда дополнительные армейские силы, готовится операция по зачистке территории.
С бандформированиями также ведутся переговоры о перемирии. Соглашение о выводе боевиков с юга Дамаска будет реализовано после завершения операции по освобождению Восточной Гуты.
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