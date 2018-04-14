Ещё
Боевики ИГИЛ обстреляли окраины Дамаска, четверо сирийцев ранены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боевики ИГИЛ обстреляли окраины Дамаска, четверо сирийцев ранены 

Вести.Ru 16 часов назад
Фото: Парламентская газета
13 апреля террористы из группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ) из лагеря беженцев Ярмук обстреляли из минометов южные окраины Дамаска. Снаряды разорвались на площади Эль-Баттыха. В результате обстрела четыре человека были ранены (в том числе двое детей). Такие данные сообщило агентство SANA, ссылаясь на источник в полицейском управлении.
В настоящее время остатки банд ИГИЛ заблокированы в лагере Ярмук и прилегающих к нему кварталах Кадам и Хаджр-жль-Асвад неподалеку от шоссе Дамаск — Амман. В марте на юге Дамаска проходили ожесточенные боестолкновения, в результате которых правительственные войска понесли потери (36 убитых). Командование ВС САР перебросило на юг города подкрепление и готовит операцию по зачистке окраин.
Также в южных предместьях Дамаска ведутся переговоры с рядом бандформирований о локальном примирении. Соглашение о выводе боевиков с юга столицы будет реализовано после завершения операции по освобождению Восточной Гуты, передает ТАСС. Речь идет о районах Бейт-Сахем, Ильда и Сиди-Мекдад.
Вести.Ru: последние новости
Постпред Кувейта при ООН: результаты голосования могут усугубить ситуацию в Сирии КНР: мы выступаем против применения силы в политических отношениях Вылазка талибов в Афганистане: двое военных погибли, трое ранены
Комментарии  Ещё 90 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асад сделал заявление после удара США491
Эрдоган поддержал США211
«Россию ждет розовый понедельник»62
Чем Россия может ответить на удар США по Сирии508
«Оскорбление президента России неприемлемо»400
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение