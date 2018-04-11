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Сирия не допустит повторения судьбы Ирака и Ливии, заявил постпред
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Сирия не допустит повторения судьбы Ирака и Ливии, заявил постпред 

РИА Новости 1 час назад
ООН, 11 апр — РИА Новости. Сирия не позволит повторить в стране иракского и ливийского сценария разорения и смены власти, заявил постпред страны при ООН Башар Джаафари.
"Я бы хотел сказать западным странам — ваши угрозы агрессии, маневры, ложь и терроризм никогда не заставят нас, как одного из государств-основателей этой организации, свернуть с пути наших прав и выполнения наших обязательств в соответствии с национальной конституцией и защищать наш суверенитет и территориальную целостность и защищаться от любой агрессии. Мы никому не позволим — постоянному или непостоянному члену СБ сделать с нами то, что они сделали с Ираком и Ливией", — заявил он на заседании СБ ООН.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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