Колонна из 85 автобусов с боевиками и их семьями выехала из города Дума

Первые автобусы с боевиками «Джейш аль-Ислам» вышли из Думы в воскресенье. За последние сутки из Думы были выведены около 3,6 тысячи боевиков и членов их семей на 70 автобусах.

Процесс вывода боевиков в Джараблус из восточного пригорода Дамаска возобновился после того, как в ночь на среду в сирийскую столицу прибыла последняя группа захваченных террористами в плен граждан.

Дума остается последним оплотом террористов в Восточной Гуте. Благодаря достигнутым ранее соглашениям под контролем военной полиции России Сирии из Думы удалось вывести в провинцию Идлиб всех боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман» и их семьи, в начале недели последний захваченный город в Гуте покинули несколько групп боевиков «Джейш аль-Ислам», которые уехали в Джараблус.

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