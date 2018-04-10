Генсек ООН поучаствует в работе саммита арабских стран в Дахране

"Предстоящая встреча в верхах арабских государств будет проходить в очень непростой для региона обстановке, которая угрожает безопасности арабских государств", — отметил Афифи. Именно поэтому, добавил он, «ожидается широкое участие как глав государств и правительств арабских стран, так и международных и региональных организаций».

По словам Афифи, «в работе саммита в Дахране примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини ». Кроме того, сказал он, на предваряющем встречу на высшем уровне совещании министров иностранных дел ЛАГ выступил специальный представитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, который «представит главам МИД видение нынешней ситуации в Сирии и усилия ООН по урегулированию сирийского кризиса».