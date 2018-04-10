В Судане освободили всех политических заключенных

Уточняется, что это решение было принято в ответ на призывы политических партий и сил к национальному диалогу.

В этом же сообщении говорится, что «эта мера призвана поднять национальный дух, укрепить внутригосударственное согласие и мир, а также способствовать укреплению внутриполитического климата для участия всех политических сил страны в государственных процессах и подготовке постоянной конституции страны».

Глава президентского кабинета Хатем Хасан Бахит заявил, что все органы государственной власти, к компетенции которых относится президентский указ, приступили к его выполнению.