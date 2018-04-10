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В Судане освободили всех политических заключенных
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В Судане освободили всех политических заключенных 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент Судана Омар аль-Башир издал во вторник указ об освобождении всех политических заключенных страны, передает суданское новостное агентство SUNA.
Уточняется, что это решение было принято в ответ на призывы политических партий и сил к национальному диалогу.
В этом же сообщении говорится, что «эта мера призвана поднять национальный дух, укрепить внутригосударственное согласие и мир, а также способствовать укреплению внутриполитического климата для участия всех политических сил страны в государственных процессах и подготовке постоянной конституции страны».
Глава президентского кабинета Хатем Хасан Бахит заявил, что все органы государственной власти, к компетенции которых относится президентский указ, приступили к его выполнению.
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