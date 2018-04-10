Около 120 пассажиров отправятся в среду рейсом «Аэрофлота» в Каир

Первый рейс «Аэрофлота» в столицу Египта после более чем двухлетнего перерыва запланирован на 11 апреля, египетский авиаперевозчик EgyptAir осуществит первый полет в Москву 12 апреля.

"На первом рейсе из Москвы в Каир завтра, 11 апреля, отправится порядка 120 пассажиров", — сообщили в перевозчике.

В «Аэрофлоте» отметили, что на момент начала перевозок и до конца летнего расписания (27 октября) на рейсы из Москвы в Каир забронировано около 3,75 тысячи кресел, из Каира в Москву — более 3,7 тысячи. На ближайшие рейсы загрузка составляет более 85%.