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Трибунал в Египте предварительно приговорил к казни 36 экстремистов
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Трибунал в Египте предварительно приговорил к казни 36 экстремистов 

РИА Новости 2 часа назад
КАИР, 10 апр — РИА Новости. Военный трибунал Египта вынес во вторник смертный приговор 36 обвиняемым в нападении на коптские церкви в 2016 и 2017 годах, сообщило египетское государственное издание «Аль-Ахбар».
Согласно египетскому закону, для вынесения окончательного вердикта суд должен получить заключение муфтия Египта.
По информации «Аль-Ахбар», окончательный приговор будет объявлен 15 мая.
Всего по данному дело проходит 48 человек. Они обвиняются в принадлежности к египетским ячейкам запрещенной в России и ряде других стран террористической группировки «Исламское государство»* и организации и осуществлении нападений на египетские церкви.
Следствие по данным эпизодам вела Высшая прокуратура государственной безопасности, которая занимается особо важными делами.
Мощный взрыв прогремел 11 декабря 2016 года в соборном комплексе в Аббасии в Каире, где расположено сразу несколько церквей, в том числе кафедральный собор, где обычно служит коптский патриарх. В результате взрыва погибли 27 человек, 49 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*.
Два взрыва прогремели в двух церквях Египта 9 апреля 2017 года с разницей в несколько часов. В главной церкви города Танта погибли порядка 30 человек, около 80 получили ранения. Подрыв осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы. Позже второй террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь в городе Александрии, где в это время находился патриарх Коптской церкви Феодор (Тавадрос) II. Среди 18 погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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