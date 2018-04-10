В аэропорту Каира оборудовали специальный выход для российских рейсов

В Международном аэропорту Каира оборудовали специальный выход (Gate), который будет использоваться для рейсов в Москву

Как сообщает РИА «Новости», спецвыход для московских рейсов расположен во втором терминале каирского аэропорта, откуда будут вылетать самолеты «Аэрофлота» и EgyptАir. Выход, из которого пассажиры через рукав будут попадать на борт самолета, оборудован дополнительными кабинками и столами, которые, возможно, будут использоваться для ручного досмотра.

Второй терминал Каирского международного аэропорта считается самым современным. Он был открыт в 2017 году, и, по заверениям египетских властей, оснащен самой современной техникой, в том числе, касающейся безопасности авиаперевозок.

Как сообщил сотрудник аэропорта Каира, каких-либо специальных праздничных мероприятий по встрече самолета не планируется, поскольку обычно «такие вещи заказывает сама авиакомпания». При этом, если планируется прилет туристических групп из России , встречающие компании могут организовать особенную встречу.

Первый рейс компании «Аэрофлот» в столицу Египта после более чем двухлетнего перерыва запланирован на 11 апреля, египетский авиаперевозчик EgyptAir осуществит первый полет в Москву 12 апреля. «Аэрофлот» будет осуществлять три рейса в неделю — по понедельникам, средам и субботам. Egyptair будут летать в Москву в воскресенье, вторник и четверг.

Отмена авиасообщения с Египтом произошла после того, как 31 октября 2015 года на Синайском полуострове потерпел крушение российский самолет A321. На борту было 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все погибли.