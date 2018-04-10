Правительственные войска обстреляли боевиков в Даръе, сообщают СМИ

В сирийской провинции Даръа продолжается столкновение правительственных войск и боевиков. На востоке мухафазы силы Дамаска открыли артобстрел по позициям исламистов, сообщает Федеральное агентство новостей

Кроме того, в приграничном к Даръе иракском городе Хит, расположенном в мухафазе Анбар на берегу реки Евфрат, возобновились бои между курдами и представителями бандформирований. Сообщается, что вооружённым отрядам удалось ликвидировать больше десятка исламистов.

В Идлибе тем временем российские ВКС наносят авиационные удары по инфраструктурным объектам экстремистов. Наибольший урон укреппозициям бандформирований нанесён в районе населённых пунктов Хорш Абдин и Аль-Хибат