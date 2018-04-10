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Великобритания и Ливия намерены укрепить сотрудничество в борьбе с нелегальной миграцией
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Великобритания и Ливия намерены укрепить сотрудничество в борьбе с нелегальной миграцией 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тунис, 10 апреля /Синьхуа/ — По сообщениям из Триполи, государственный министр по делам Среднего Востока и Северной Африки при МИД Великобритании Алистер Берт в понедельник заявил в Триполи, что его страна намерена укрепить сотрудничество с Ливией в борьбе против нелегальной миграции.
А. Берт в понедельник встретился с премьер-министром правительства национального единства Ливии Файезом Сарраджем. Он отметил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ливии Мухаммедом Тахиром Сиалой, что Великобритания, осознав серьезность нелегальной миграции, выделила 75 млн фунтов стерлингов на специальный проект по поддержке Ливии в борьбе с нелегальной миграцией.
А. Берт также сообщил, что Великобритания готова оказать Ливии помощь в достижении стабильности, а также примет участие в ряде экономических проектов для поддержки экономического развития Ливии. —0—
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