Ещё
Постпред Сирии при ООН назвал имя ответственного за поставки химического оружия в страну
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Постпред Сирии при ООН назвал имя ответственного за поставки химического оружия в страну 

ТАСС 21 час назад
Фото: Свободная пресса
ООН, 12 апреля. /ТАСС/. Отравляющие вещества, применявшиеся в ходе конфликта в Сирии, были незаконно ввезены в страну из Ливии при содействии Великобритании, Саудовской Аравии, США, Турции и Франции, а координировал эту операцию некто Хайсам аль-Кассар. Об этом заявил в четверг журналистам постоянный представитель Сирийской Арабской Республики при ООН Башар Джаафари.
"Террористы заполучили вещества из Ливии долгое время назад, из ливийских запасов (химического оружия). Эта операция проводилась при поддержке турецкой, саудовской, американской и французской разведок. Они провезли эти химикаты из Ливии в Стамбул на борту гражданских авиалайнеров, а человека, который отвечал за транспортировку этих веществ, звали Хайсам аль-Кассар", — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что власти Сирии «1001 раз, словно в „Тысяче и одной ночи“, отрицали применение какого-либо химического вещества против собственного народа». «Мы предоставили все доводы на этот счет. Настало время переварить, что мы говорили», — отметил Джаафари.
С утверждением, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе «Белые каски». В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, в Минобороны РФ заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию.
Организация по запрещению химического оружия направила следователей на место предполагаемого инцидента в Думе, ожидается, что они приступят к работе 14 апреля.
ТАСС: последние новости
Россия и Египет продолжат усилия по возобновлению рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх СМИ: иракские силовики отразили атаку боевиков ИГ в городе Хадита СМИ: в результате нападения боевиков в Афганистане погибли шесть силовиков
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»468
Россия отказывается от SWIFT121
Умер юморист Андрей Жмакин72
В России решили избавиться от двух министерств130
Определен самый богатый член кабмина48
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение