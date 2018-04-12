Постпред Сирии при ООН назвал имя ответственного за поставки химического оружия в страну

"Террористы заполучили вещества из Ливии долгое время назад, из ливийских запасов (химического оружия). Эта операция проводилась при поддержке турецкой, саудовской, американской и французской разведок. Они провезли эти химикаты из Ливии в Стамбул на борту гражданских авиалайнеров, а человека, который отвечал за транспортировку этих веществ, звали Хайсам аль-Кассар", — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что власти Сирии «1001 раз, словно в „Тысяче и одной ночи“, отрицали применение какого-либо химического вещества против собственного народа». «Мы предоставили все доводы на этот счет. Настало время переварить, что мы говорили», — отметил Джаафари.

С утверждением, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе «Белые каски». В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, в Минобороны РФ заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию.