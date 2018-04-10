Более половины избирателей Ливии зарегистрированы для участия в голосовании на президентских и парламентских выборах

Тунис , 10 апреля / Синьхуа / — По сообщениям из Триполи, Верховная избирательная комиссия Ливии в понедельник вечером объявила, что свыше 53 проц. избирателей страны зарегистрированы для участия в голосовании на президентских и парламентских выборах.

Комиссия в заявлении отметила, что регистрация находящихся в стране и за рубежом избирателей завершилась, 2,43 млн избирателей были зарегистрированы для участия в голосовании на президентских и парламентских выборах, что составляет 53,26 проц. от общего числа избирателей.

После свержения режима Муаммара Каддафи Ливия погрузилась в состояние хаоса и раскола, в стране возникла конфронтация между светской и религиозной политическими группами. В сентябре 2017 года специальный представитель генерального секретаря ООН по Ливии Гассан Саламе выдвинул «трехшаговый» план действий по урегулированию ливийской проблемы, включая пересмотр Ливийского политического соглашения, проведение референдума по конституции, проведение президентских и парламентских выборов к концу сентября этого года. Однако конкретная дата выборов до сих пор не установлена.

Регистрация избирателей для участия в голосовании на президентских и парламентских выборах в Ливии началась в декабре прошлого года, а регистрация находящихся за границей избирателей — в феврале этого года. —0—