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Болельщик из Египта отправился на велосипеде на чемпионат мира-2018
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Болельщик из Египта отправился на велосипеде на чемпионат мира-2018 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Житель Египта Мохамед Нуфал на велосипеде отправился в Россию на чемпионат мира-2018. Как сообщает Reuters, 24-летний египтянин на площади Тахрир в Каире поцеловал свою маму и отправился в путь длинною 5 тысяч километров. Он надеется в течение 65 дней добраться до Москвы через Болгарию, Румынию, Молдавию и Украину, чтобы поболеть за сборную Египта, которая впервые за 28 лет сыграет на мировом первенстве.
— Это отличный шанс посмотреть новые места и узнать новые вещи, — отметил Нуфал. — Это больше, чем простая поездка на чемпионат мира. Если бы я хотел просто съездить на турнир, то, конечно же, выбрал бы самолет.
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