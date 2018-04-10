Болельщик из Египта отправился на велосипеде на чемпионат мира-2018

Румынию, Молдавию и Житель Египта Мохамед Нуфал на велосипеде отправился в Россию на чемпионат мира-2018. Как сообщает Reuters, 24-летний египтянин на площади Тахрир в Каире поцеловал свою маму и отправился в путь длинною 5 тысяч километров. Он надеется в течение 65 дней добраться до Москвы через Болгарию Украину , чтобы поболеть за сборную Египта, которая впервые за 28 лет сыграет на мировом первенстве.

— Это отличный шанс посмотреть новые места и узнать новые вещи, — отметил Нуфал. — Это больше, чем простая поездка на чемпионат мира. Если бы я хотел просто съездить на турнир, то, конечно же, выбрал бы самолет.