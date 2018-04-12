Россия предложила пригласить генсека ООН на заседание по Сирии

Дипломат выразил надежду на то, что точка невозврата не будет пройдена. Постпред заверил, что российская сторона сможет обеспечить безопасность экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые будут проверять сообщения об использовании химического оружия в сирийском населенном пункте Дума

Небензя акцентировал внимание на том, что Вашингтон, угрожая нанесением удара по Сирии , нарушает Устав ООН . По словам российского постпреда, среди приоритетных задач на данный момент стоит недопущение развязывания войны в Сирии. Дипломат уточнил, что действия Вашингтона в отношении САР остаются непредсказуемыми. Василий Небензя не стал исключать ни одного из возможных сценариев развития событий в республике.

Напомним, что ситуация вокруг Сирии продолжает оставаться напряженной. Некоторые аналитики отмечают, что операция стран Запада против САР может быть отложена на неопределенный период, но не отменена.