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Решение об ударе по Сирии пока не принято, заявила постпред США
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Решение об ударе по Сирии пока не принято, заявила постпред США 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА "Новый День"
ООН, 13 апр — РИА Новости. Решение об ударе США по Сирии пока не принято, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.
"Наш президент еще не принял решение о возможных действиях в Сирии. Но если США и наши союзники решат действовать в Сирии, это будет делаться в защиту принципов, с которыми мы все согласны, в защиту основополагающих международных норм, которые идут на пользу всем странам", — заявила Хейли на заседании СБ ООН.
В среду президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут «хорошие, новые и „умные“. Со своей стороны министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы „предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента“.
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