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Трамп раскритиковал Россию и Иран за поддержку «зверя Асада»
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Трамп раскритиковал Россию и Иран за поддержку «зверя Асада» 

Авторадио 9 апреля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Сообщения о якобы химической атаке в сирийском городе Дума вызвали резкую реакцию на Западе. В частности, Дональд Трамп заявил: Россия и Иран несут ответственность за поддержку «зверя Асада». И добавил, что виновным «придется заплатить большую цену». В Кремле такие слова назвали некорректными. Пресс-секретарь российского президента посоветовал американскому лидеру вести себя достойно своего высокого поста, пишет портал kp.ru. Не к лицу политику такого масштаба, как президент США, опускаться до сквернословия в адрес своих коллег, отметил Дмитрий Песков.
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