Египетский болельщик отправился в Россию на велосипеде

Болгария, Румыния, Молдавия, 24-летний футбольный болельщик из Египта Мохамед Нуфаль поехал в Россию на велосипеде, чтобы посмотреть матчи Чемпионата мира по футболу 2018. Молодой человек выехал в субботу, 7 апреля. Он преодолеет 7000 км, на пути семь стран: Иордания Украина и др. Египетский велосипедист за это время воспользуется самолетом раз — из Иордании в Болгарию, — чтобы не попасть в Сирию , на территории которой ведутся боевые действия.

На дорогу Нуфаль планирует потратить 65 дней и поскольку не знает языков, будет использовать жесты.

Напомним, сборная Египта во время мундиаля встретится со сборными командами Уругвая , России и Саудовской Аравии

Молодой человек уже путешествовал на велосипеде — от Египта до Габона он доехал за 70 дней.

Мохамед Нуфаль преодолеет 7000 км, чтобы попасть на Чемпионат мира