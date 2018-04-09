Египетский болельщик отправился в Россию на велосипеде 

24-летний футбольный болельщик из Египта Мохамед Нуфаль поехал в Россию на велосипеде, чтобы посмотреть матчи Чемпионата мира по футболу 2018. Молодой человек выехал в субботу, 7 апреля. Он преодолеет 7000 км, на пути семь стран: Иордания, Болгария, Румыния, Молдавия, Украина и др. Египетский велосипедист за это время воспользуется самолетом раз — из Иордании в Болгарию, — чтобы не попасть в Сирию, на территории которой ведутся боевые действия.
На дорогу Нуфаль планирует потратить 65 дней и поскольку не знает языков, будет использовать жесты.
Напомним, сборная Египта во время мундиаля встретится со сборными командами Уругвая, России и Саудовской Аравии.
Молодой человек уже путешествовал на велосипеде — от Египта до Габона он доехал за 70 дней.
Мохамед Нуфаль преодолеет 7000 км, чтобы попасть на Чемпионат мира