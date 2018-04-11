Египетский болельщик отправился в Россию на ЧМ на велосипеде

Футбольный болельщик из Египта Мохаммед Нуфаль уже отправился на чемпионат мира в Россию . В качестве транспорта путешественник выбрал велосипед, рассказывает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Дмитрий Калугин . Нуфаль рассчитывает потратить на дорогу 65 дней и успеть на матч сборных Египта и России, который состоится 19 июня.

Посмотреть мир и побывать на чемпионате планеты. Такую задачу поставил перед собой любитель велоспорта Мохаммед Нуфаль. Свою веломногодневку египтянин хочет посвятить сборной своей страны, которая сыграет на футбольном Мундиале впервые за 28 лет. Проводить до границ Египта велоэнтузиаста вызвались его друзья. Дальше Мохаммед поедет в одиночку. По словам путешественника, любовь к футболу — не главная причина, которая отправила его в дорогу. Купить билет на самолет и с комфортом долететь до России — было бы куда проще. Однако Нуфаль решил совместить полезное с приятным и посмотреть мир. Ему предстоит дорога, насыщенная странами и людьми, Мохаммед рассчитывает узнать для себя много нового.

«Надеюсь, по пути меня будут встречать как дорогого гостя. Думаю, что люди не откажут мне в пище и ночлеге. Взамен я им буду рассказывать про свое уникальное путешествие», — говорит болельщик из Египта.

Подготовка к путешествию не заняла у Нуфаля немало времени. На велосипеде много не увезешь, поэтому палатка и все вещи отважного болельщика уместились в два небольших рюкзака. Кроме них Мохаммед взял с собой запасные покрышки, два мобильных телефона с дополнительным аккумулятором и емкость для воды.

Крутить педали египтянину придется более пяти тысяч километров. За два месяца Нуфаль рассчитывает проехать через семь стран. На первом этапе Нуфаль доберется до Иордании , откуда самолетом вылетит в Болгарию . Дальше начнется самая интересная часть пути. Из Софии египетский болельщик направится в столицу Румынии Бухарест . После ему предстоит путешествие через Молдову и 700 километров по Украине . Потом долгая дорога по просторам России. Мохаммед планирует посетить Москву , а затем отправиться в Санкт-Петербург , где хозяева чемпионата примут сборную Египта.

Это не первая веломногодневка футбольного болельщика. В прошлом году он со своими товарищами решился на путешествие из Египта в Габон , где проходил Кубок Африканских наций. Чтобы поддержать свою сборную, тогда друзьям пришлось преодолеть еще больше — семь тысяч километров. Дорога заняла у них почти 100 дней. Это испытание не стало пустой тратой времени — египтяне заняли на футбольном турнире второе место и впервые за 28 лет отобрались на чемпионат мира. Теперь руководители сборной Египта считают, что Нуфаль приносит удачу, и уже пообещали болельщику обратный билет на чартер вместе с командой.

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