Возобновляется регулярное авиасообщение с Египтом

У россиян появилась возможность сократить время в пути до четырех часов, а не использовать предложения других перевозчиков и не перебираться на перекладных в Каир более 11 часов.

Рейсы в Каир будут пользоваться спросом у деловых путешественников

Полеты между нашими странами были приостановлены в ноябре 2015 года, после того как над Синаем произошел теракт на борту российского самолета, летевшего в Петербург из Шарм-эш-Шейха . Тогда на борт лайнера, когда самолет готовили к вылету, была пронесена взрывчатка. Понадобилось два года, чтобы поднять безопасность на тот уровень, что требуют российские авиавласти. Этому предшествовало много раундов переговоров, инспекций. И одним из условий со стороны России было то, что в каирском аэропорту на рейсах в Россию наши будут взаимодействовать с коллегами, контролировать все этапы подготовки судна к полету, регистрации и погрузки багажа, питания на борт.

Для россиян также сделали отдельную зону регистрации на рейс, напомнил в беседе с «РГ» советник по транспорту главы Ростуризма Дмитрий Горин . И пока такие же меры по безопасности не будут реализованы в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде, преждевременно строить какие-либо прогнозы об открытии полетов туда, добавил он. Ранее глава Росавиации Александр Нерадько говорил, что критерии по безопасности должны быть едины для всех аэропортов.

Возобновление полетов чартерных рейсов на египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада будет обсуждаться только после отработки схемы взаимодействия в аэропорту Каира между российскими и египетскими специалистами по авиабезопасности, отмечал Нерадько. Пока можно утверждать, что открытие этих направлений до конца этого летнего сезона маловероятно. «По вопросам безопасности аэропорта продолжаются инспекции, и до снятия ограничений даже на стыковочных рейсах туристические компании не могут предлагать такой тур. Но самостоятельно россияне могут покупать билеты на стыковочные рейсы через Стамбул , Ригу и другие города», — сказал Горин. Туроператоры имеют право предложить трансферт по автодороге до Шарм-эш-Шейха и Хургады. Дорога займет около семи часов.