Приостановка и возобновление авиасообщения с Египтом. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 апреля 2018 года возобновляется авиасообщение между Россией Египтом , прерванное осенью 2015 года. Авиакомпании «Аэрофлот» EgyptAir начнут выполнять только регулярные рейсы Москва Каир . Российский перевозчик запустит рейсы с 11 апреля, а египетский с 12 апреля. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории приостановки и возобновления авиасообщения с Египтом.

Прекращение авиасообщения между Россией и Египтом

Причиной прекращения авиасообщения стал теракт 31 октября 2015 года на борту самолета Airbus A321-231 российской компании «Когалымавиа» , следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург . В результате погибли все 224 человека (большинство из них — россияне). Ответственность за теракт взяла запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство» . Египет признал взрыв на борту самолета терактом только 24 февраля 2016 года. В ходе расследования авиакатастрофы было установлено, что для закладки бомбы в самолет террористы привлекли сотрудника сервисной службы аэропорта.

С 6 по 30 ноября свыше 88,5 тыс. туристов из РФ, отдыхавших на курортах Красного моря, были перевезены на родину специально зафрахтованными самолетами, причем багаж в целях безопасности доставлялся отдельными рейсами.

Одновременно с приостановкой авиасообщения было принято решение прекратить продажу туров в Египет. Ростуризм рекомендовал российским гражданам не посещать Египет. Однако самостоятельные путешественники по-прежнему могли добраться туда через третьи страны (не прибегая к услугам туроператоров).

Потери туристической отрасли Египта

До 2016 года Египет являлся одним из приоритетных направлений отдыха для россиян. В 2014 году турпоток в Египет из нашей страны составил почти 3 млн (1 место по числу туристов, посещающих Египет), за 10 месяцев 2015 г. — 2,24 млн человек.

Нидерланды, Германия, В 2015 году, помимо России, авиасообщение с Египтом прервали такие страны, как Великобритания Белоруссия . По этой причине в 2016 году доход отрасли упал на 45% (составил $3,4 млрд) по сравнению с 2015 годом. Однако уже в 2017 году возобновление авиасообщения с рядом стран и привлечение туристов из арабского мира, Индии и Китая способствовало увеличению доходности этой отрасли на 123% (до $7,6 млрд: данные управления по развитию туризма Египта).

Рекомендации России и возобновление полетов

По итогам проверки в аэропортах Каира, Хургады и Шарм— эш-Шейха российские специалисты предложили египетской стороне список рекомендаций из 14 пунктов, которые она должна была выполнить для возобновления авиасообщения с Россией. Их большая часть была связана с проведением досмотра пассажиров. В частности, Египет должен был произвести полное обновление рамок металлодетекторов, приобрести рентгеновские сканеры, заменить систему видеонаблюдения, а также установить биометрические датчики доступа для персонала в чистую зону аэропортов. В марте 2016 года власти Египта согласились с этими предложениями.

В феврале 2017 года Министерство транспорта РФ и Министерство гражданской авиации Египта начали переговоры по проекту протокола о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. В декабре он был подписан руководителями этих ведомств Максимом Соколовым и Шерифом Фатхи. В соответствии с этим документом, безопасность туристов из РФ в аэропортах Египта должны совместно обеспечивать российские и египетские специалисты.

4 января 2018 года президент России подписал указ о восстановлении авиасообщения с Египтом.

В аэропорте Каира российских туристов из Москвы будут принимать в третьем терминале. Отправлять же пассажиров в Москву будут через второй терминал, который считается на данный момент наиболее современным и технически оснащенным. Он был открыт после полной модернизации в 2017 году. Ситуацию с безопасностью в этом терминале в сентябре 2017 года положительно оценили российские эксперты. Работать там вместе с египетскими специалистами будут сотрудники компании «Шереметьево Безопасность», с которой «Аэрофлот» и EgyptAir подписали договор в марте 2018 года.