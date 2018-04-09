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СМИ: иракские силовики отразили атаку боевиков ИГ в городе Хадита
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СМИ: иракские силовики отразили атаку боевиков ИГ в городе Хадита 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 9 апреля. Иракские силовики сорвали скоординированную атаку боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в городе Хадита в провинции Анбар на западе республики. Как сообщил в понедельник телеканал Al-Sumaria, в результате вылазки есть погибшие и раненые, точное число не раскрывается.
По имеющейся информации, в нападении участвовала группа из четырех смертников.
Это не первое нападение, совершенное ИГ в Анбаре за минувшую неделю. В субботу в городе Хит двое боевиков ИГ напали на штаб-квартиру партии «Аль-Халь», в результате чего погибли трое охранников, один из кандидатов на парламентских выборах получил ранения.
Боевики ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей «халифата». В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных террористами районов.
В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ в стране. Впоследствии он неоднократно подчеркивал, что борьба с террористами продолжается, а угроза не исчерпана. В настоящий момент правительственные силы Ирака проводят широкомасштабную операцию по выявлению и ликвидации «спящих ячеек» ИГ в Анбаре.
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