СМИ: иракские силовики отразили атаку боевиков ИГ в городе Хадита

По имеющейся информации, в нападении участвовала группа из четырех смертников.

Это не первое нападение, совершенное ИГ в Анбаре за минувшую неделю. В субботу в городе Хит двое боевиков ИГ напали на штаб-квартиру партии «Аль-Халь», в результате чего погибли трое охранников, один из кандидатов на парламентских выборах получил ранения.

Боевики ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей «халифата». В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных террористами районов.