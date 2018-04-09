СМИ сообщили о планах России устроить военную базу в Сомали

Российские дипломаты могли начать переговоры о строительстве военном базы в Сомали . Об этом со ссылкой на африканские СМИ сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Речь идет о размещении базы на территории Сомалиленда — непризнанного государства на севере территории Сомали. Переговоры могли начаться в начале 2017 года, когда, по данным Directorate 4, непризнанную республику посетил сотрудник российского посольства в Джибути

Предполагается постройка небольшой военной базы на полторы тысячи военнослужащих и инфраструктуры, позволяющей обслуживать два эсминца, четыре фрегата и две подводных лодки. Также возможно строительство двух взлетно-посадочных полос, которые смогут принимать до шести военно-транспортных самолетов и пятнадцати истребителей. Разместиться база должна в окрестностях городка Зейла.

Россия в качестве оплаты может предоставить Сомалиленду около 250 миллионов долларов инвестиций. Также Москва может пообещать международное признание государства.

Сообщается, что на территории Сомалиленда уже располагается военная база Объединенных Арабских Эмиратов . База на севере Сомали может иметь стратегическое значение, так как позволит контролировать важнейший для мировой торговли вход в Суэцкий канал.

Франция, США, Япония, Турция. В настоящее время в регионе Африканского рога располагаются военные базы многих государств, среди которых ОАЭ, Китай

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