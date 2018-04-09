Ещё
Ульяновцев предостерегают от покупки египетского картофеля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ульяновцев предостерегают от покупки египетского картофеля 

АиФ — Ульяновск 23 минуты назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Временные ограничения ввоза на территорию РФ применены с 16 марта к картофелю, страной происхождения которого является Арабская Республика Египет, сообщает Россельхознадзор по Чувашской Республике и Ульяновской области.
Причина запрета — обнаружение в партиях египетского картофеля вредного карантинного организма, возбудителя бурой бактериальной гнили картофеля — бактерии Ralstonia solanacearum (Smith).
Здесь также настоятельно рекомендуют воздержаться от использования в качестве семенного материала любого картофеля, приобретенного в магазине. Из-за этого могут возникнуть очаги заболевания, что приведет к значительным потерям урожая и выводу земель из использования.
Обо всех случаях выявления картофеля сомнительного качества граждан просят сообщать в управление по телефонам: 8 (8422) 41-04-46, 41-02-81.
АиФ — Ульяновск: последние новости
Состояние женщины, которой в Ульяновске ошибочно ввели формалин – тяжелое В Ульяновске судебный пристав присваивал себе деньги должников Владимир Епишин: «Тогда уж самим придется хлебать то, что хороним»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»1507
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН850
Советы о сексе разозлили пользователей соцсетей10
На нарушающий законы физики двигатель дали денег15
Лавров дал прогноз по будущему ЕС115
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение