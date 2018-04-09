Ульяновцев предостерегают от покупки египетского картофеля

Причина запрета — обнаружение в партиях египетского картофеля вредного карантинного организма, возбудителя бурой бактериальной гнили картофеля — бактерии Ralstonia solanacearum (Smith).

Здесь также настоятельно рекомендуют воздержаться от использования в качестве семенного материала любого картофеля, приобретенного в магазине. Из-за этого могут возникнуть очаги заболевания, что приведет к значительным потерям урожая и выводу земель из использования.

Обо всех случаях выявления картофеля сомнительного качества граждан просят сообщать в управление по телефонам: 8 (8422) 41-04-46, 41-02-81.