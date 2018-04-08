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В Нигерии армия освободила почти 150 заложников из плена «Боко Харам»
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В Нигерии армия освободила почти 150 заложников из плена «Боко Харам» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Армия Нигерии сообщила об освобождении 149 заложников в ходе операции против радикальной исламистской группировки «Боко Харам», пишет издание Premium Times.
Как сообщает издание, армия освободила 54 женщины и 95 детей, им была оказаны необходимая медицинская помощь. В ходе операции армия также ликвидировала трех боевиков, еще пять были задержаны.
Ранее сообщалось, что освобожденные из плена боевиков 105 нигерийских школьниц вернулись к своим семьям. В феврале стало известно, что боевики группировки похитили более 100 учениц школы в нигерийском штате Йобе.
Действующая в Нигерии радикальная исламистская группировка «Боко Харам» выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. По данным правозащитных организаций, в связанных с боевиками «Боко Харам» насильственных акциях за восемь лет погибли около 20 тысяч человек.
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