В Нигерии армия освободила почти 150 заложников из плена «Боко Харам»

Как сообщает издание, армия освободила 54 женщины и 95 детей, им была оказаны необходимая медицинская помощь. В ходе операции армия также ликвидировала трех боевиков, еще пять были задержаны.

Ранее сообщалось, что освобожденные из плена боевиков 105 нигерийских школьниц вернулись к своим семьям. В феврале стало известно, что боевики группировки похитили более 100 учениц школы в нигерийском штате Йобе.

Действующая в Нигерии радикальная исламистская группировка «Боко Харам» выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. По данным правозащитных организаций, в связанных с боевиками «Боко Харам» насильственных акциях за восемь лет погибли около 20 тысяч человек.