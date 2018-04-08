Итальянский военный вертолет упал в Средиземное море

В ночь с 5 на 6 апреля вертолет SH 212 военно‐морских сил Италии , который участвовал в операции Mare Sicuro ("Спокойное море"), упал в Средиземное море. В результате катастрофы один из пяти членов экипажа погиб, сообщает телеканал «360».

"Все пять членов экипажа вертолета были извлечены из моря. Состояние четверых военнослужащих хорошее, тогда как один из членов экипажа Андреа Фацио был поднят на борт Borsini без сознания и скончался в ходе реанимационных мероприятий", — говорится в сообщении пресс-службы ВМС страны.

Причины падения SH 212 выясняются.