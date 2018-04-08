Итальянский военный вертолет упал в Средиземное море 

В ночь с 5 на 6 апреля вертолет SH 212 военно‐морских сил Италии, который участвовал в операции Mare Sicuro ("Спокойное море"), упал в Средиземное море. В результате катастрофы один из пяти членов экипажа погиб, сообщает телеканал «360».
"Все пять членов экипажа вертолета были извлечены из моря. Состояние четверых военнослужащих хорошее, тогда как один из членов экипажа Андреа Фацио был поднят на борт Borsini без сознания и скончался в ходе реанимационных мероприятий", — говорится в сообщении пресс-службы ВМС страны.
Причины падения SH 212 выясняются.
Операция Mare Sicuro подводится в Средиземном море с марта 2015. Таким образом итальянские власти контролируют миграционные потоки. С 1 января задачи этой операции были расширены. На данный момент они включают в себя поддержку сил береговой охраны и ВМС Ливии, которые также противостоят нелегальной миграции. В задании участвуют до шести кораблей итальянских ВМС.