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Эксперт: обвинения Саркози уже были предъявлены следствием примерно месяц назад
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Эксперт: обвинения Саркози уже были предъявлены следствием примерно месяц назад 

Газета.Ru 2 часа назад
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров заявил, что обвинения Саркози уже были предъявлены следствием примерно месяц назад, передает НСН.
Экс-переводчик Муаммара Каддафи Мифтах Миссури, сообщил о договоренности финансирования первой президентской кампании Николя Саркози между европейским политиком и ливийским лидером еще за два года до выборов во Франции, в 2005-м году.
Дело по обвинению экс-президента Франции Николя Саркози ведется с 2013 года. Сам политик все обвинения отрицает.
"Обвинения Саркози уже были предъявлены следствием примерно месяц назад. Однако, на тот момент следствие в основном базировалось на документе, который в 2006 году был составлен за подписью бывшего директора спецслужб Каддафи Кусы Мусы, в котором шла речь о переводе порядка 50 миллионов долларов или евро.
Именно этот документ был основным в деле, которое было заведено против Саркози в 2013 году. Эту информацию опубликовал интернет-портал «Медиа-пар» во Франции, после чего Саркози подал иск о защите чести и достоинства. Эксперты признали подлинность этого документа сомнительной.
Сейчас же, видимо, у следствия остались показания переводчика, а так же показания французского бизнесмена, ливанского происхождения Зияда Такедина, который говорит, что якобы привозил в конце 2006 — начале 2007 года несколько чемоданов наличных и передавал их лично Саркози и его помощнику, министру внутренних дел Клоду Геану. Однако Такедин путается в своих показаниях, что так же позволяет усомниться в их правдивости", — сказал эксперт.
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