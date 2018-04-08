Эксперт: обвинения Саркози уже были предъявлены следствием примерно месяц назад

Экс-переводчик Муаммара Каддафи Мифтах Миссури, сообщил о договоренности финансирования первой президентской кампании Николя Саркози между европейским политиком и ливийским лидером еще за два года до выборов во Франции, в 2005-м году.

Дело по обвинению экс-президента Франции Николя Саркози ведется с 2013 года. Сам политик все обвинения отрицает.

"Обвинения Саркози уже были предъявлены следствием примерно месяц назад. Однако, на тот момент следствие в основном базировалось на документе, который в 2006 году был составлен за подписью бывшего директора спецслужб Каддафи Кусы Мусы, в котором шла речь о переводе порядка 50 миллионов долларов или евро.

Именно этот документ был основным в деле, которое было заведено против Саркози в 2013 году. Эту информацию опубликовал интернет-портал «Медиа-пар» во Франции, после чего Саркози подал иск о защите чести и достоинства. Эксперты признали подлинность этого документа сомнительной.