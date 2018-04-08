Ещё
Эксперт: Сирийские боевики могли сообщить о химатаке, чтобы спровоцировать НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: Сирийские боевики могли сообщить о химатаке, чтобы спровоцировать НАТО 

RT на русском 1 час назад
МИД и Минобороны РФ назвали информационным вбросом сообщения о применении сирийскими властями химического оружия в Восточной Гуте. После освобождения города Дума от боевиков в регион планируют направить специалистов для сбора доказательств. США поспешили возложить ответственность за предполагаемый инцидент на Дамаск и Москву, а также не исключили возможность военных действий против Сирии. Политолог Аммар Ваккаф считает, что боевики могли заявить о химатаке, чтобы спровоцировать НАТО на авиаудары по позициям правительственных сил.
RT на русском: последние новости
Более 33 тысяч человек покинули сирийскую Думу с 5 марта Трамп прокомментировал сообщения о химатаке в Сирии Чайка заявил о схожем сценарии в делах Скрипаля, Березовского и Литвиненко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина1184
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность168
Британцы придумали способ защиты от «Новичка»95
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию369
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар648
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение