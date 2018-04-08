Эксперт: Сирийские боевики могли сообщить о химатаке, чтобы спровоцировать НАТО 

МИД и Минобороны РФ назвали информационным вбросом сообщения о применении сирийскими властями химического оружия в Восточной Гуте. После освобождения города Дума от боевиков в регион планируют направить специалистов для сбора доказательств. США поспешили возложить ответственность за предполагаемый инцидент на Дамаск и Москву, а также не исключили возможность военных действий против Сирии. Политолог Аммар Ваккаф считает, что боевики могли заявить о химатаке, чтобы спровоцировать НАТО на авиаудары по позициям правительственных сил.