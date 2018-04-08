СМИ: Госсовет Ливии избрал новым главой кандидата от партии исламистов

ТАСС , 8 апреля. Высший государственный совет Ливии избрал в воскресенье нового главу. Как передает новостной портал Al-Wasat, им стал Халед аль-Мишри, выдвинутый кандидатом от партии Партии справедливости и строительства, являющейся политическим крылом местного филиала исламистской ассоциации «Братья-мусульмане».

Выборы прошли в отеле Radisson Blu в Триполи с участием 115 членов Госсовета. Изначально на пост спикера данного органа выдвигались четверо претендентов, однако, по результатам первого тура, двое из них отсеялись, а во второй прошли аль-Мишри и теперь уже бывший председатель совета Абдуррахман ас-Свейхли.

В решающем голосовании последний набрал 45 голосов, а аль-Мишри — 64. Еще шестеро членов Совета воздержались от участия в выборах.

Высший государственный совет имеет исключительно консультативную роль и начал свою работу в апреле 2016 года в рамках «Ливийского политического соглашения», подписанного под патронажем ООН в декабре 2015 года в марокканском городе Схират (близ Рабата ). Большинство его членов — депутаты Всеобщего национального конгресса (бывший временный парламент), в котором доминировали «братья». Он потерял легитимность с избранием постоянного законодательного органа — Палаты представителей, которая сейчас заседает на востоке страны.