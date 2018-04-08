Каддафи финансировал Тимошенко и Ющенко 

Французский политический эксперт Омар Арфуш, знакомый с сыном бывшего ливийского лидера аль-Исламом, заявил, что Муаммар Каддафи финансировал украинских политиков. Об этом пишет издание «Страна.ua».
По словам эксперта, Каддафи, вероятно, финансировал партию Юлии Тимошенко «Батькивщина» и другие украинские политические объединения.
«Я знаю лично от Саифа Каддафи, что во время «оранжевой революции» и после нее он активно занимался перевозкой денег для Тимошенко. И не только для нее, а и для других украинских политиков, включая Ющенко. Я знаю, что Тимошенко была в Ливии, в Триполи и лично встречалась с Каддафи», — заявил Арфуш.
По его словам, бывший президент Украины Виктор Ющенко также получал от Каддафи деньги сразу после избрания.