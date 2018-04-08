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Наметилась эскалация конфликта между правительственными войсками Сирии и антиправительственной группировкой «Джейш-аль-Ислам»
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Наметилась эскалация конфликта между правительственными войсками Сирии и антиправительственной группировкой «Джейш-аль-Ислам» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Дамаск, 8 апреля /Синьхуа/ — В субботу обострился конфликт между правительственными войсками Сирии и антиправительственной группировкой «Джейш-аль-Ислам» /"Армия Ислама"/, базирующейся в Восточной Гуте в окрестностях Дамаска. Как сообщили местные СМИ, боевики группировки «Джейш-аль-Ислам» нанесли артиллерийские удары по Дамаску, в ответ на это правительственные войска совершили атаки на базы «Джейш-аль-Ислама».
Как сообщило Сирийское информационное агентство, «Джейш-аль-Ислам» в субботу ранним утром начал наносить артиллерийские удары по нескольким населенным пунктам Дамаска, которые привели к жертвам. Представитель больницы в Дамаске заявил, что в результате бомбардировок шесть мирных жителей, включая одного ребенка, погибли, еще 35 человек получили ранения.
После этого правительственные ВВС и артиллерийские войска совершили удары по объектам «Джейш-аль-Ислама», а также направили сухопутные силы, в частности, бронетанковую часть, в окрестности города Дума для атаки военных объектов «Джейш-аль-Ислама».
6 и 7 апреля Дамаск подвергся артиллерийским ударам, в городе гремели взрывы. По сообщению Сирийского информационного агентства, «Джейш-аль-Ислам» уже нарушил достигнутое соглашение о выводе своих боевиков и нанес удары по гумкоридору и некоторым районам Дамаска. В ответ на это правительственные войска совершили удары по объектам «Джейш-аль-Ислама».
Восточная Гута — последняя база антиправительственных вооруженных формирований в сопредельных с Дамаском районах. Согласно сообщению местных СМИ, «Джейш-аль-Ислам» и правительственные войска 31 марта достигли соглашения, в соответствии с которым боевики «Джейш-аль-Ислама» будут выведены из города Дума в Джераблус на границе с Турцией. Однако из-за разногласий внутри группировки «Джейш-аль-Ислам» операция по выводу боевиков прекратилась 5 апреля. —0—
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