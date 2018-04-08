Наметилась эскалация конфликта между правительственными войсками Сирии и антиправительственной группировкой «Джейш-аль-Ислам»

Дамаск , 8 апреля / Синьхуа / — В субботу обострился конфликт между правительственными войсками Сирии и антиправительственной группировкой «Джейш-аль-Ислам» / "Армия Ислама" /, базирующейся в Восточной Гуте в окрестностях Дамаска. Как сообщили местные СМИ, боевики группировки «Джейш-аль-Ислам» нанесли артиллерийские удары по Дамаску, в ответ на это правительственные войска совершили атаки на базы «Джейш-аль-Ислама».

Как сообщило Сирийское информационное агентство, «Джейш-аль-Ислам» в субботу ранним утром начал наносить артиллерийские удары по нескольким населенным пунктам Дамаска, которые привели к жертвам. Представитель больницы в Дамаске заявил, что в результате бомбардировок шесть мирных жителей, включая одного ребенка, погибли, еще 35 человек получили ранения.

После этого правительственные ВВС и артиллерийские войска совершили удары по объектам «Джейш-аль-Ислама», а также направили сухопутные силы, в частности, бронетанковую часть, в окрестности города Дума для атаки военных объектов «Джейш-аль-Ислама».

6 и 7 апреля Дамаск подвергся артиллерийским ударам, в городе гремели взрывы. По сообщению Сирийского информационного агентства, «Джейш-аль-Ислам» уже нарушил достигнутое соглашение о выводе своих боевиков и нанес удары по гумкоридору и некоторым районам Дамаска. В ответ на это правительственные войска совершили удары по объектам «Джейш-аль-Ислама».