Боевики «Джейш аль-Ислам» в Думе запросили переговоры с правительством

"Террористы так называемого «Джейш аль-Ислама» просят переговоров с сирийским правительством, правительство начнет переговоры в течение двух часов", — сообщило агентство.

По словам источника, просьба о начале переговоров поступила после массированных ударов по позициям боевиков, нанесенных в ходе военной операции правительственных сил.

"По поступившим данным, правительство согласилось на переговоры с целью сохранения жизней мирных граждан и освобождения пленных, вопреки сомнениям в их (террористов — ред.) искренности", — отметил источник.

Правительственные войска САР приступили к операции в Думе после того, как боевики «Джейш аль-Ислам» сорвали переговоры и мирный процесс, открыв ракетный и минометный огонь по центру Дамаска и его окраинам, что привело к гибели семи человек и ранению более 50 граждан.

В пятницу вечером террористы в Думе нарушили достигнутые при посредничестве с РФ договоренности с армией САР, открыв огонь по гуманитарному коридору в Мухайам Аль-Вафидин, по центру Дамаска и окраинам сирийской столицы. Сирийская авиация в ответ нанесла серию ударов по огневым позициям террористов в городе Дума.

Дума остается последним оплотом террористов в Восточной Гуте. Благодаря достигнутым ранее соглашениям под контролем военной полиции РФ и Сирии из Думы удалось вывести в провинцию Идлиб всех боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман» и их семьи, в начале недели последний захваченный город в Гуте покинули несколько групп боевиков «Джейш аль-Ислам» в Джараблус.

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