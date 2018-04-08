Боевики «Джейш аль-Ислам» в Думе запросили переговоры с правительством 

БЕЙРУТ, 8 апр — РИА Новости. Боевики радикальной группировки "Джейш аль-Ислам" в городе Дума в Восточной Гуте запросили сирийское правительство о переговорах, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источник.
"Террористы так называемого «Джейш аль-Ислама» просят переговоров с сирийским правительством, правительство начнет переговоры в течение двух часов", — сообщило агентство.
По словам источника, просьба о начале переговоров поступила после массированных ударов по позициям боевиков, нанесенных в ходе военной операции правительственных сил.
"По поступившим данным, правительство согласилось на переговоры с целью сохранения жизней мирных граждан и освобождения пленных, вопреки сомнениям в их (террористов — ред.) искренности", — отметил источник.
Правительственные войска САР приступили к операции в Думе после того, как боевики «Джейш аль-Ислам» сорвали переговоры и мирный процесс, открыв ракетный и минометный огонь по центру Дамаска и его окраинам, что привело к гибели семи человек и ранению более 50 граждан.
В пятницу вечером террористы в Думе нарушили достигнутые при посредничестве с РФ договоренности с армией САР, открыв огонь по гуманитарному коридору в Мухайам Аль-Вафидин, по центру Дамаска и окраинам сирийской столицы. Сирийская авиация в ответ нанесла серию ударов по огневым позициям террористов в городе Дума.
Дума остается последним оплотом террористов в Восточной Гуте. Благодаря достигнутым ранее соглашениям под контролем военной полиции РФ и Сирии из Думы удалось вывести в провинцию Идлиб всех боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман» и их семьи, в начале недели последний захваченный город в Гуте покинули несколько групп боевиков «Джейш аль-Ислам» в Джараблус.
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