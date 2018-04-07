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Боевики в Думе возобновили боевые действия против сирийских войск
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Боевики в Думе возобновили боевые действия против сирийских войск 

Российская Газета 20 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко рассказал, что в группировке "Джейш аль-Ислам" в Думе захватили власть новые лидеры, боевики возобновили боевые действия против правительственных войск. Об этом информирует ТАСС.
По словам Евтушенко, выход боевиков и членов их семей из города Дума остановлен, так как «за последние сутки экстремисты возобновили боевые действия против правительственных войск Сирийской Арабской Республики».
Экстремисты использует население в качестве «живого щита». Известны случаи проведения акций устрашений с убийством протестующих мирных жителей, выступавших за выход боевиков из Думы.
За двое суток боевики выпустили 25 мин и реактивных снарядов по Дамаску. В результате погибли 7 и ранены 42 мирных жителя.
Ранее сообщалось, что в результате проводимой российским Центром по примирению сторон гуманитарной операции свыше 55 тысяч сирийцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте
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