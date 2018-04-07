Боевики в Думе возобновили боевые действия против сирийских войск

По словам Евтушенко, выход боевиков и членов их семей из города Дума остановлен, так как «за последние сутки экстремисты возобновили боевые действия против правительственных войск Сирийской Арабской Республики».

Экстремисты использует население в качестве «живого щита». Известны случаи проведения акций устрашений с убийством протестующих мирных жителей, выступавших за выход боевиков из Думы.

За двое суток боевики выпустили 25 мин и реактивных снарядов по Дамаску . В результате погибли 7 и ранены 42 мирных жителя.

Ранее сообщалось, что в результате проводимой российским Центром по примирению сторон гуманитарной операции свыше 55 тысяч сирийцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте