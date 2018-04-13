В Афганистане при атаке талибов* погибли десять военных 

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Боевики радикального движения «Талибан»* атаковали автомобиль военных в Афганистане, погибли по меньшей мере 10 полицейских, двое получили ранения, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на губернатора района Шинданд Шукруллу Шакера.
Инцидент произошел в ночь на пятницу в районе Шинданд провинции Герат на северо-западе Афганистана.
По данным телеканала 1TV, после нападения боевики похитили оружие и боеприпасы военных.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан»*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки «Исламское государство»* (запрещено в РФ).
*Террористическая организация, запрещенная в России