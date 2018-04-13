В Афганистане при атаке талибов* погибли десять военных

Инцидент произошел в ночь на пятницу в районе Шинданд провинции Герат на северо-западе Афганистана.

По данным телеканала 1TV, после нападения боевики похитили оружие и боеприпасы военных.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан»*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки «Исламское государство» * (запрещено в РФ ).

*Террористическая организация, запрещенная в России