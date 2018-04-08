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СМИ: в результате нападения боевиков в Афганистане погибли шесть силовиков
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СМИ: в результате нападения боевиков в Афганистане погибли шесть силовиков 

ТАСС 17 минут назад
ТАСС, 8 апреля. По меньшей мере шесть сотрудников афганских сил безопасности погибли, трое получили ранения в ночь на воскресенье в результате совместного нападения боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и радикального движения «Талибан» (запрещены в РФ) на контрольно-пропускные пункты (КПП) на севере Афганистана. Об этом сообщило в воскресенье агентство Pajhwok.
"Боевики ИГ и движения «Талибан» совершили совместное нападение на КПП силовиков в населенном пункте Тахта близ города Сари-Пуль (административный центр одноименной провинции — прим. ТАСС), — рассказал агентству член провинциального совета Салахуддин Шерик. — Нападавшие взяли под свой контроль два КПП и подожгли их. Боевики захватили военную технику и покинули район".
В последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях Логар, Нангархар и Гильменд, а также на севере республики — в Кундузе, Джаузджане и Парване. При этом все чаще полевые командиры и боевики движения «Талибан» присягают на верность ИГ.
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