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Еще 11 человек погибли при нападении талибов* на КПП в Афганистане
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Еще 11 человек погибли при нападении талибов* на КПП в Афганистане 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Одиннадцать представителей вооруженных формирований, охраняющих КПП, погибли в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан»* в афганской провинции Сари-Пуль на севере страны, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
Как заявил официальный представитель губернатора провинции Забухалла Ахмани, в результате контратаки были убиты трое боевиков, включая одного из командиров исламистов, четверо были ранены.
Ранее сообщалось, что четыре афганских полицейских погибли, еще пять пострадали в ходе атаки талибов на контрольно-пропускной пункт в районе Джагату провинции Газни в восточной части страны.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан»*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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