ВМС Ливии спасли 202 нелегальных мигранта в западной акватории

Тунис , 7 апреля / Синьхуа / — По информации из Триполи, ВМС Ливии в пятницу провели две спасательные операции в западной акватории и спасли в общей сложности 202 нелегальных мигранта.

Как корреспонденту агентства Синьхуа сообщил официальный представитель ВМС Ливии Аюб Касем, первая спасательная операция была проведена в акватории к северо-востоку от западного города Сабрата. Резиновая лодка, в которой находились 92 нелегальных мигранта, дрейфовала в море из-за неисправности двигателя. В итоге все мигранты были спасены береговой охраной Ливии.

Вторая операция была развернута в акватории к северу от западного города Зувара. Были спасены еще 110 нелегальных мигрантов, застрявших в море по той же причине.

А. Касем заявил, что спасенные мигранты были переданы Департаменту по борьбе с нелегальной иммиграцией.

Отметим, что с 2011 года в Ливии сохраняется неустойчивая политическая ситуация. Правительство не в состоянии осуществлять эффективный контроль над береговой линией и сухопутными границами, поэтому многие нелегальные мигранты прибывают в Ливию и, используя ее в качестве транзитного пункта, тайно переправляются в европейские страны.