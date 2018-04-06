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Сирийская армия начала штурм города Дума в Восточной Гуте
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Сирийская армия начала штурм города Дума в Восточной Гуте 

Говорит Москва 39 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
По данным местных СМИ, операция по освобождению города от боевиков стала ответом на обстрел пригородов Дамаска и гуманитарного коридора в провинции Восточная Гута.
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