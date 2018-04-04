ЛАГ поддерживает требование Палестины к Международному уголовному суду расследовать "преступления" Израиля 

Каир, 4 апреля /Синьхуа/ — Лига арабских государств /ЛАГ/ во вторник обнародовала заявление, в котором говорится, что она поддерживает обращение палестинских властей в Международный уголовный суд с требованием начала расследования в отношении «военных преступлений» и «преступлений против человечности», совершенных Израилем против палестинских демонстрантов.
В заявлении осуждаются преступления, совершенные Израилем против палестинских мирных жителей 30 марта, в День земли. В нем указывается, что согласно международному гуманитарному праву и международному праву в области прав человека эти преступления можно рассматривать как «военные преступления» и «преступления против человечности».
В заявлении содержится призыв к СБ ООН, ГА ООН и генеральному секретарю ООН принять необходимые меры по созданию комиссии по расследованию событий и поручить этой комиссии в установленный срок расследовать обстоятельства событий, произошедших 30 марта.
В заявлении подчеркивается, что палестинцы имеют право законными средствами протестовать против захвата Израилем палестинской земли.
30 марта в Палестине отметили 42-й День земли. Более 20 тысяч палестинцев на границе сектора Газа провели массовые демонстрации под общим названием «Великий марш возвращения». Израильские военные открыли огонь по демонстрантам, между сторонами произошли столкновения. Как сообщила палестинская сторона, в ходе столкновений погибли 17 палестинцев, свыше 1500 получили ранения. Израильские военные предупреждают, что они усилят активное противодействие, возможно будут приняты военные меры, если «беспорядки» на границе с сектором Газа продолжатся. —0—