ЛАГ поддерживает требование Палестины к Международному уголовному суду расследовать "преступления" Израиля

В заявлении осуждаются преступления, совершенные Израилем против палестинских мирных жителей 30 марта, в День земли. В нем указывается, что согласно международному гуманитарному праву и международному праву в области прав человека эти преступления можно рассматривать как «военные преступления» и «преступления против человечности».

В заявлении содержится призыв к СБ ООН , ГА ООН и генеральному секретарю ООН принять необходимые меры по созданию комиссии по расследованию событий и поручить этой комиссии в установленный срок расследовать обстоятельства событий, произошедших 30 марта.

В заявлении подчеркивается, что палестинцы имеют право законными средствами протестовать против захвата Израилем палестинской земли.