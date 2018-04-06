Террористы обстреляли военных на юге Сирии, сообщают СМИ

Бандформирования обстреляли позиции сирийских правительственных сил на юге арабской республики. Столкновения зафиксированы возле аэропорта в мухафазе Даръа, сообщает Федеральное агентство новостей

Исламисты открыли миномётный огонь по позициям армии вблизи аэродрома Даръи, а также по районам, где проживают люди.