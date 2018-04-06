Террористы обстреляли военных на юге Сирии, сообщают СМИ 

Бандформирования обстреляли позиции сирийских правительственных сил на юге арабской республики. Столкновения зафиксированы возле аэропорта в мухафазе Даръа, сообщает Федеральное агентство новостей.
Исламисты открыли миномётный огонь по позициям армии вблизи аэродрома Даръи, а также по районам, где проживают люди.
В свою очередь, официальный Дамаск провёл спецоперацию против радикалов, дислоцирующихся в регионе Аль-Баляд. Также правительственные силы нанесли урон инфраструктурным объектам экстремистов в сёлах Ан-Наим и Даиль.