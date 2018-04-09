Сирийский город Дума начали покидать заложники и боевики 

Находящаяся в сирийском городе Дума экстремистская группировка "Джейш аль-Ислам" выпустила первую группу заложников.
Как пишет ТАСС, около 50 человек вывезли на автобусе через пропускной пункт 95. В Дамаске их ждут родственники.
Кроме того, Восточную Гуту начали покидать боевики. Они направляются на север. В российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что планируется выход до 8 тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей.
Напомним, в воскресенье власти Сирии предъявили ультиматум главарям группировки «Джейш аль-Ислам», потребовав в течение 48 часов освободить всех заложников, удерживаемых в городе Дума. Боевики прекратили огонь и начали переговоры.