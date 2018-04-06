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Сирийские ВВС ответили боевикам на обстрел гумкоридора
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Сирийские ВВС ответили боевикам на обстрел гумкоридора 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: Российская Газета
Истребители сирийских ВВС нанесли авиаудар по боевикам группировки "Джейш аль-Ислам" после обстрелов мирных граждан и жилых кварталов в городе Дума.
Как сообщает агентство SANA, обстрелу предшествовали внутренние разногласия в стане боевиков, часть из которых решила выйти из города по гуманитарному коридору Эль-Вафидин. В тот момент, когда люди собрались на этой территории, и начался обстрел. Кроме того, снаряды были выпущены по жилым кварталам Дахият Аль-Асад и Мухайям Аль-Вафидин. Среди мирного населения есть пострадавшие.
О результатах ответного удара ВВС Сирии информации нет.
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