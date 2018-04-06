Сирийские ВВС ответили боевикам на обстрел гумкоридора

Истребители сирийских ВВС нанесли авиаудар по боевикам группировки "Джейш аль-Ислам" после обстрелов мирных граждан и жилых кварталов в городе Дума

Как сообщает агентство SANA, обстрелу предшествовали внутренние разногласия в стане боевиков, часть из которых решила выйти из города по гуманитарному коридору Эль-Вафидин. В тот момент, когда люди собрались на этой территории, и начался обстрел. Кроме того, снаряды были выпущены по жилым кварталам Дахият Аль-Асад и Мухайям Аль-Вафидин. Среди мирного населения есть пострадавшие.